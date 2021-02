Voorlopig geen versoepelingen: hoe erg is dat? "Natuurlijk bittere pil, maar het zijn de laatste loodjes"

Dat neemt niet weg dat we vanmiddag geen goed nieuws kregen. "Een koude douche", noemde premier Alexander De Croo (Open VLD) het zelf. "Het is een grote teleurstelling voor veel mensen", beaamt Germey. "Maar het zijn de laatste loodjes, al is het natuurlijk wel een bittere pil."

Het hoeft niet te worden herhaald: dit duurt al lang. "Er wordt soms gezegd dat de maatregelen in België minder streng zijn, maar we zitten er wel al veel langer in", zegt Germeys. "Mensen moeten dus een enorme inspanning leveren. "Maar ik denk wel dat het belangrijk is om te beseffen dat een paar weken een enorm verschil kunnen maken in termen van wat daarna kan."

"We moeten mensen blijven motiveren om dit vol te houden." Inez Germeys verwijst naar de persconferentie die de premier afgelopen maandag heeft gehouden. Daar werden modellen voorgesteld waarbij duidelijk te zien was wat mogelijk is op korte termijn als we nog even volhouden. "We moeten daarvan met zijn allen overtuigd zijn, denk ik."