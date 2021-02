Eerste militaire operatie onder Biden: VS bombardeert milities in Syrië uit vergelding voor aanvallen op Amerikanen

Volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie hebben de Verenigde Staten meerdere doelwitten in het oosten van Syrië vernietigd, vlak bij de grens met Irak. Bij die aanvallen zouden zeker 17 mensen om het leven gekomen zijn, zeggen medische en andere bronnen in Syrië. Onafhankelijke bevestiging daarover is er niet. Het is ook niet duidelijk of het alleen militieleden zouden zijn.

De Amerikaanse operatie is een vergeldingsactie voor aanvallen van die milities op Amerikaanse troepen in de regio. De militiedoelwitten die vernietigd zijn, zouden volgens de VS gebruikt zijn om die aanvallen op Amerikaanse doelwitten uit te voeren. Bij een van die aanvallen in Irak raakte een tiental dagen geleden onder anderen een Amerikaanse militair gewond. De VS stelt ook dat die milities gesteund worden door Iran. Iran ontkent enige betrokkenheid.

De operatie in Oost-Syrië is de eerste Amerikaanse operatie sinds Joe Biden president is. Ze is, volgens het ministerie van Defensie, een boodschap van Biden dat hij zal optreden om Amerikaanse troepen en coalitietroepen te beschermen.

De Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin zegt zeker te zijn dat "we het goede doelwit hebben geraakt". "En we weten ook zeker dat dat doelwit gebruikt werd door diezelfde sjiitische milities die de aanvallen hebben uitgevoerd."

Iran en Rusland veroordelen de Amerikaanse aanvallen. "We roepen op tot onvoorwaardelijk respect voor de soevereiniteit en territoriale integriteit van Syrië", luidt een reactie van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken.

Bekijk hier de eerste reactie van de Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin: