Wandtapijt "Guernica" weggehaald uit VN-hoofdkwartier

Veel werken in de eigen collectie hebben een pacifistische boodschap. Neem nu de "stille ruimte" in de VN, een initiatief van secretaris-generaal Dag Hammarskjöld, die in 1961 op weg naar vredesgesprekken over Congo om het leven kwam in een nog altijd onopgehelderde vliegtuigcrash. In zijn "Meditation Room" hangt een abstract schilderij van de Zweed Bo Beskow en staat een groot blok ijzererts, symbool van de eeuwige keuze waarvoor de mensheid staat: smeden we zwaarden of ploegscharen?