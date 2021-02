Vrijwilliger Freddy van  woonzorgcentrum in de bloemetjes gezet: "Hij maakt je dag al goed nog voor het middageten!"

Freddy Baerts (57) is mede-uitbater en kelner van 't Borrelhuis, een café vlak achter de hoek van woonzorgcentrum Katharinadal in Hasselt. Hij moest begin oktober noodgedwongen de deuren van het café opnieuw sluiten als gevolg van de maatregelen tegen het verspreiden van het coronavirus. Sindsdien werkt hij 7 dagen op 7 als vrijwilliger in het woonzorgcentrum en zorgt hij er voor het middageten.

Voor Freddy was de keuze om in het woonzorgcentrum te komen helpen vanzelfsprekend. "Wanneer we het café voor de tweede keer moesten sluiten, zocht ik een manier om mijn tijd nuttig in te vullen", zegt Baerts. "Helpen in het woonzorgcentrum hier vlak achter de hoek was het eerste waaraan ik dacht. Ik ken de meeste bewoners al van toen ze nog in ‘t Borrelhuis kwamen en zij herkennen mij natuurlijk ook, dus het klikt. Het geeft me veel voldoening om hier een helpende hand te zijn".

"Er zijn in de coronacrisis ook een aantal bewoners van het woonzorgcentrum overleden", zegt Baerts. "Daarom wil ik de bewoners ook moreel steunen door te komen helpen."