Wetenschappers vinden sterrenstof dat missing link was tussen asteroïde-inslag en einde dinotijdperk

In 2019 vonden de onderzoekers in de 800 meter lange boorkern bewijzen dat na de inslag enorme hoeveelheden zwavelgas in de atmosfeer waren terecht gekomen. Die gassen gingen verbindingen aan met waterstof en vormden een deken van stofdeeltjes dat de aarde jarenlang verduisterde.

Toch ontbrak er nog iets in het opgedolven materiaal, het zilverwitte metaal dat in grote hoeveelheden aanwezig was in de asteroïde, iridium. Iridium heeft de eigenschap van hard en breekbaar te zijn. Tijdens de inslag verpulverde het tot nanodeeltjes, microscopisch fijn stof dat nog jarenlang in de atmosfeer rond de aarde bleef zwerven.