Woningbrand in Wijtschate: "De tweede tegenslag al, enkele maanden geleden is mijn echtgenote overleden"

De bewoner was in zijn tuin achteraan de woning aan het werk, in de Staanijzerstraat in Wijtschate. Hij had zelf niets opgemerkt, maar werd gelukkig gealarmeerd door zijn buren. Bij aankomst van de brandweer van de zone Westhoek stonden de slaapkamer op de eerste verdieping en de zolder aan de rechterkant van de woning in vuur en vlam.