Zele plaatst slagbomen aan schoolstraten: “Zo moet het nog veiliger worden”

In 2 van de 10 schoolomgevingen in Zele is het tijdelijk afsluiten van de school niet mogelijk, omdat het om een drukke verbindingsweg gaat. “Daar maken we werk van andere veiligheidsbevorderende maatregelen”, zegt de burgemeester bij Radio2 Oost-Vlaanderen. “Maar we denken dat we voor 8 van de 10 schoolomgevingen schoolstraten kunnen creëren met slagbomen. Nu is het zo dat we de plannen klaar hebben voor de schoolomgeving op vier plaatsen. Daarvan zijn er 3 waar we een schoolstraat met slagboom kunnen maken. Die zullen klaar zijn op 1 september. In de loop van het jaar bekijken we of we met hetzelfde systeem de veiligheid in de andere schoolomgevingen kunnen verhogen. De rest volgt dan stap voor stap.

Zele gebruikt voor de schoolstraten en veiligheidsmaatregelen naast de eigen middelen ook subsidies.