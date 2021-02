Afscheid Captain Sir Tom Moore met militaire erewacht en vliegtuig uit Tweede Wereldoorlog

In het Verenigd Koninkrijk is met een indrukwekkende uitvaart afscheid genomen van Captain Sir Tom Moore. Toen de lijkwagen bij het crematorium in Bedford aankwam, vuurde een 14-koppige militaire erewacht drie salvo's af. Captain Tom stierf aan de gevolgen van COVID-19. De 100-jarige oorlogsveteraan werd wereldberoemd toen hij tientallen miljoenen euro’s inzamelde, voor coronaslachtoffers, door rondjes te wandelen in zijn tuin.