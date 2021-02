Bergamo, 1 jaar later: "Als vaccins even snel komen als mijn Italiaanse rijbewijs, zijn we nog niet aan 'nief patatjes'"

Het was dinsdag precies een jaar geleden dat de covidpandemie hier insloeg als een bom. Ik kan me dat moment nog perfect voor de geest halen. Het was een zachte voorjaarszondag. We zaten met heel de familie gezellig te lunchen in La Caprese, toen plots het bericht binnenkwam van een eerste positieve test in Bergamo. De gemoedelijke atmosfeer sloeg onmiddellijk om in paniek.