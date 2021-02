Coronavaccinatie en zwangere vrouwen: nieuwste gegevens wijzen op volmondig 'zeker doen'

Er is heel veel wetenschappelijke literatuur over dit onderwerp en Dehaene heeft er de meest recente studie uitgekozen. Daarbij is men gaan kijken naar zwangerschap en neonatale - in verband met het pasgeboren kind - uitkomsten in twee grote registers, een uit het VK waaraan ook andere Europese landen deelnemen, en een uit de VS.

In totaal bevatten die twee registers gegevens over 4.005 zwangere vrouwen met een vermoeden van of een bevestigde corona-infectie en daaruit blijkt duidelijk dat COVID-19 een duidelijk risico inhoudt voor zwangere vrouwen en hun baby's. Zo stelde men vast:

60 procent meer vroeggeboortes, met name tussen 32 en 37 weken. Gemiddeld vindt de bevalling plaats op de postmenstruele leeftijd - de leeftijd van een (ongeboren) kind gemeten vanaf de eerste dag van de laatste menstruatie - van 40 weken en een zwangerschap tussen 37 en 42 weken wordt als normaal gezien. Bij de zwangere vrouwen met COVID-19 waren er echter 12 procent vroeggeboortes, weliswaar later in de zwangerschap, terwijl dat normaal een stuk lager ligt.

Een hogere maternale sterfte. Meer vrouwen met COVID-19 overleefden de zwangerschap of bevalling niet.

Er was geen verschil in geboortegewicht. Bij het uitbreken van de epidemie dachten we dat we de groei van de kinderen beter zouden moeten opvolgen, zo zei Dehaene, maar dat blijkt niet echt nodig.

Er was geen verschil in doodgeboorte of geboorte van de pasgeborenen.

De auteurs besloten hun studie dan ook met te zeggen dat vaccinatie tegen het SARS-CoV-2-virus aanbevolen moet worden aan alle zwangere vrouwen en vrouwen die zwanger willen worden, samen met een verhoogde naleving van de afstandsregels.