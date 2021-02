Het is de eerste keer in bijna twee maanden dat het aantal opnames boven de 200 gaat. Dat merken ze ook in UZ Brussel. Ze zien er meer covidpatiënten met ernstige longproblemen. En het zijn minder ouderen, maar vooral dertigers, veertigers en vijftigers. Ze zijn er opgelucht dat er op dit moment geen versoepelingen komen.