Bijna 4.000 Russen komen samen om vermoorde opposant Boris Nemtsov te herdenken

"Nemtsov is nog steeds een voorbeeldfiguur voor zij die niet onverschillig staan tegenover de vrijheid, de mensenrechten en de democratie", schreef de vertegenwoordiging van de EU in Rusland op Twitter. "Hij blijft een inspiratie voor talrijke mensen die streven naar gerechtigheid, transparantie en vrijheid", dat zei ook de woordvoerster van de Amerikaanse ambassade in Moskou.