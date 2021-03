Energielabel van bestaande koop- en huurwoningen in Vlaanderen verbetert maar langzaam

Amper 19 procent van de bestaande huizen die vorig jaar verhuurd of verkocht zijn in Vlaanderen behaalden een goed energielabel, een A of een B. Dat is iets beter dan in 2019, toen ging het nog maar om 15 procent. 40 procent van de huizen scoorde ronduit slecht, met een E- of een F-label.

Appartementen scoren beter: bijna 50 procent van de appartementen die op de markt kwamen, haalde een goede score. In 2019 ging het nog maar om ruim 40 procent.