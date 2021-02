Jonge bestuurder ramt vijf wagens bij ongeval in Menen

De jonge bestuurder was op weg met zijn wagen nadat de avondklok was ingegaan. In een flauwe bocht in de Lauwestraat verloor hij de controle over het stuur. Hij reed tegen een geparkeerde wagen, waarna een domino-effect ontstond. Vijf wagens raakten ernstig beschadigd, en ook de gevels van twee huizen werden geraakt.

De politie kwam ter plaatse en nam een drugs- en alcoholtest af van de bestuurder. De jongeman testte positief op beide.