Vlaams stikstofbeleid op losse schroeven: "Nu kan je overal stikstof aangrijpen om een project tegen te houden"

In het Limburgse Kortessem wil een kippenbedrijf een extra stal plaatsen, goed voor zo’n 80.000 kippen. Daardoor zou het bedrijf 6.850 kilo stikstof per jaar uitstoten. Dat mag volgens de Vlaamse Overheid, maar een rechter heeft nu beslist dat de vergunning toch niet doorgaat omdat een nabijgelegen natuurgebied te veel schade zou kunnen oplopen.



De impact van die beslissing kan grote gevolgen hebben, omdat veel natuurgebieden in Vlaanderen met te veel stikstof kampen. In principe kunnen nu heel wat nieuwe projecten worden stilgelegd met stikstof als reden.