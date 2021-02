Kleuterjuffen uit Bilzen, Hoeselt en Riemst krijgen prioritair vaccin: "In principe mag dit niet"

Joris Moonens van het Agentschap Zorg & Gezondheid reageert wat verwonderd op het verhaal van de kleuterjuffen. "In principe mag dit niet", zegt hij aan VRT NWS. "We hebben een lijst met een 80-tal beroepen samengesteld waarvan wij vinden dat ze in aanmerking komen voor een versnelde vaccinatie, leerkrachten behoren daar niet toe."

Volgens Moonens hebben ze de afgelopen weken effectief een rondvraag gedaan bij de lokale besturen om een lijst van namen te krijgen van mensen die vallen binnen de opgelijste beroepen, maar is het volgens hem niet de bedoeling om nog andere mensen te suggereren die niet in de beroepslijsten vervat zitten.

"Er is wel een categorie "andere". De bedoeling was om daar mensen in te plaatsen die wel onder het concept zorgverlener vallen, maar die je misschien niet kwijt kon in een van de groepen", zegt Moonens. Mogelijk heeft dat laatste de situatie met de kleuterjuffen veroorzaakt. Of er nog soortgelijke gevallen zijn, was nog niet duidelijk.