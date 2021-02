Liveblog: Meer besmettingen en ziekenhuisopnames, voor het eerst in bijna 2 maanden meer dan 200 opnames in één dag

Tsjechië heeft zijn coronamaatregelen nog verstrengd. Inwoners mogen vanaf maandag alleen nog maar bij hoge uitzondering hun district verlaten. Er geldt een uitzondering voor wie bijvoorbeeld naar zijn werk of naar de dokter gaat, maar er moet dan wel een passend bewijs worden voorgelegd. Wandelen of sporten in de vrije tijd mag enkel in de eigen stad of gemeente.

De beslissing is een gevolg van de dramatische coronacijfers in het land. Tsjechië heeft van alle EU-landen het hoogste besmettingspercentage, volgens de regering zit het gezondheidssysteem aan zijn limiet. Het minderheidskabinet van premier Andrej Babis riep opnieuw een uitzonderingstoestand uit. Die geldt voorlopig tot 28 maart.

De nieuwe beperkende maatregelen zijn in eerste instantie voor drie weken van kracht. Niet alleen de politie, maar ook 5.000 soldaten zien toe op de naleving ervan. Restaurants, hotels, bioscopen en niet-essentiële winkels zijn al maandenlang dicht. Daarnaast is het ook verplicht om buiten een mondmasker te dragen.

Intussen neemt het aantal besmettingen in het land met 10,7 miljoen inwoners nog steeds toe, met vrijdag 14.457 nieuwe besmettingen in 24 uur tijd. In totaal heeft Tsjechië al meer dan 1,2 miljoen infecties geregistreerd, bijna 20.000 mensen overleden aan de gevolgen van COVID-19.