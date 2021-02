Lokale lockdown in Nice en Duinkerke: “Maatregelen zijn noodzakelijk”

In Frankrijk geldt er dit weekend een volledige lockdown voor de regio's rond de steden Nice (in het zuiden) en Duinkerke (in het noordwesten). De coronacijfers zijn op die plaatsen bijzonder slecht. In heel Frankrijk geldt nog altijd een avondklok vanaf 18 uur. Maar door het goede weer en de langere dagen wordt het moeilijker voor de mensen om binnen te blijven. Maar door de stijgende coronacijfers voert de politie overal de controles op. Een verslag van onze ploeg in Parijs.