Nieuw energielabel voor elektro en heropening niet-medische contactberoepen: dit verandert er op 1 maart

Geen enkel toestel krijgt al meteen het A-label. Dat wordt voorbehouden voor toestellen die in de toekomst hogere energieprestaties zullen leveren dan de toestellen die vandaag op de markt zijn. Omdat de criteria strenger worden, kan een koelkast van klasse A+++ na morgen dus in klasse B of C terechtkomen.



De nieuwe energielabels worden geleidelijk ingevoerd, maar vanaf morgen gelden ze al voor huishoudelijke wasmachines en was-droogcombinaties (niet voor droogkasten), tv's en computerschermen, koelkasten en diepvriezers en huishoudelijk vaatwasmachines.



Consumenten die twijfelen of ze een nieuw of nog een oud energielabel voor zich hebben, kunnen nagaan of er een QR-code op het etiket staat. Is dat het geval, dan gaat het om een nieuw label.



De meeste merken gaven de voorbije weken het nieuwe label al aan naast het oude. Ten laatste tegen 18 maart moeten zowel online als fysieke verkopers beschikken over de nieuwe labels. Tot eind november loopt een overgangsperiode waarin de oude en nieuwe labels samen in omloop zullen zijn.