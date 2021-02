Opnieuw erg onrustig in Barcelona bij protest tegen arrestatie rapper Pablo Hasél

Het is opnieuw erg onrustig in de straten van Barcelona. Verschillende winkels en banken, onder meer langs de bekende Ramblas in het centrum van de stad, zijn geplunderd en in brand gestoken. De politie heeft zeker tien betogers gearresteerd. Eerder vandaag was er een betoging van zo’n 2.000 deelnemers voor de vrijlating van de Hasél.

Lees verder onder de video: