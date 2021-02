Studio 100-figuren staan centraal op zestigste Rode Kruissticker

"In 2021 willen we alles uit de kast halen om van de stickerverkoop een absoluut succes te maken", zegt Nena Testelmans, woordvoerder van Rode Kruis-Vlaanderen. "Onze vrijwilligers geven al de hele coronaperiode het beste van zichzelf: van het afnemen van sneltesten, over het vervoer van covid-patiënten en hulp in woonzorgcentra tot het bemannen van de corona-infolijn. Tijdens de stickeractie kunnen alle Vlamingen hen een extra duwtje in de rug geven zodat zij kunnen blijven helpen. Vandaag én in de toekomst."