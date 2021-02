Man loopt zware brandwonden op bij uitslaande brand in Holsbeek

De brand startte in een bijgebouw van het huis en is uiteindelijk overgeslagen naar huis zelf. Er stond ook een auto in brand. "Dat is onmiddellijk een grote brandlast", zegt brandweerofficier Stefan Vanlingen aan VRT NWS. "In het bijgebouw stond ook een mazouttank van 3.000 liter. Het was dus belangrijk om het vuur snel onder controle te krijgen."