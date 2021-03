Uitslaande brand verwoest woning in Herentals

Rond 3 uur vannacht is een woning uitgebrand aan de Servaas Daemsstraat in Noorderwijk, bij Herentals. Het ging om een zwaar uitslaande brand. Toen de brandweer ter plaatse kwam sloegen de vlammen al door de ramen en het dak naar buiten. De woning is door de brand onbewoonbaar.

De brandweer kreeg ook de melding van een mogelijk slachtoffer omdat er hulpgeroep werd gehoord. De bewoner kon de woning ontvluchten en stond in de achtertuin. Hij raakte zwaargewond. De man is overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn hond overleefde de brand niet.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Een aanpalende woning kon door de brandweer wel worden gevrijwaard. Voor de bluswerken was de straat urenlang versperd.