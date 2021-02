Vlaamse regering keurt herstartlening goed voor cafés, restaurants en kledingwinkels

Bijna een jaar geleden werd de eerste lockdown afgekondigd, heel wat ondernemingen moesten lange tijd de deuren sluiten. Er kwamen nadien versoepelingen, maar ook weer verstrengingen. Sommige handelszaken, zoals de horeca, zijn nu opnieuw al maanden dicht.



Heel wat ondernemingen hebben het moeilijk. Meer dan 4 op de 10 hebben nood aan extra kapitaal om voorraden aan te kopen in het voorjaar. Bijvoorbeeld de modesector die door tegenvallende winterkoopjes te weinig middelen heeft om de nieuwe collectie aan te kopen. Ook de horeca zal bij een heropening grote kosten hebben om nieuwe voorraden in te slaan. Leveranciers zijn minder geneigd om betalingsuitstel te geven omdat het ook voor hen moeilijke maanden zijn.

"De modesector heeft een heel slecht jaar achter de rug en die mensen moeten nu opnieuw bestellingen plaatsen voor het volgende seizoen, dat is voor hen heel zwaar", zegt Crevits in "De ochtend" op Radio 1. "De Vlaamse regering heeft gisteren beslist om een herstartlening in de markt te zetten. Dat is een lening aan een heel voordelig tarief om de directe cash-nood om te kunnen lenigen. Je zal als retailer je voorschot zelf voor een deel betalen, maar de Vlaamse overheid legt daar ook een stuk bij."

De herstartlening geldt voor alle zaken die opnieuw opstarten, benadrukt Crevits, dus ook voor de horeca. "Dit is uit noodzaak. Wij hebben de voorbije weken veel gesprekken gevoerd, de situatie is schrijnend."

De Vlaamse regering heeft ook het beschermingsmechanisme verlengd tot eind april. Door de lange sluiting wordt voor veel ondernemers, in het bijzonder in horeca en eventsector, het gevaar op faillissementen groter. Het globalisatiemechanisme voor ondernemingen die in 2020 tijdens de laatste drie kwartalen zware omzetdalingen hebben gekend, wordt ook definitief goedgekeurd.