93 bewoners asielcentrum Sint-Truiden testen positief op corona: centrum houdt deuren gesloten

Er is daarom beslist om de deuren gesloten te houden, al zeker tot half maart. “Als er besmettingen worden vastgesteld, gelden er speciale procedures”, zegt woordvoerder Mieke Candaele van Fedasil. “De besmette personen en hun familieleden worden in isolatie geplaatst. Dat kan gebeuren in een speciale gang of een aparte zone. Alle andere bewoners gaan in quarantaine, ook zij mogen het asielcentrum de komende weken niet verlaten.”