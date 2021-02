Antwerpse politie legt verschillende feestjes stil en ontruimt Steenplein

De Antwerpse politie heeft dit weekend opnieuw verschillende keren moeten ingrijpen bij overtredingen van de coronamaatregelen. "Het was over het algemeen minder druk in de stad dan vorig weekend omdat het frisser was, maar hier en daar liep het toch weer uit de hand", zegt Willem Migom van de politie. Op zaterdag moest het Steenplein, aan de Scheldekaaien, zelfs tijdelijk ontruimd worden.