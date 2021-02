"Het lijkt alsof u in een operatieruimte staat?": Arts videobelt met rechter tijdens operatie

De man moest voorkomen voor een verkeersovertreding. Door de coronacrisis vond de rechtszaak plaats via een openbare videoconferentie, die werd gelivestreamd op YouTube. Op de beelden is te zien hoe de man in operatiekleding in beeld verschijnt in het midden van een operatie.

De griffier merkt dit en vraagt of hij beschikbaar is voor zijn proces: "Het lijkt alsof u in een operatiekamer staat?" Waarop de man dat bevestigt, maar hij laat tevens weten dat hij beschikbaar is.

De rechter vindt de situatie echter minder gepast. "Als ik me niet vergis zie ik dat de verdachte in een operatieruimte staat en actief bezig is met het verlenen van diensten aan een patiënt. Is dat correct?", vraagt de rechter aan de arts. "Ik vind dit niet verantwoord voor het welzijn van de patiënt."

Bekijk een fragment van de zitting in deze tweet en lees daarna verder: