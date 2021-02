België maakt 5 miljoen euro vrij om Jemen te steunen: "Dit is het moment om internationale solidariteit te tonen"

"Financiële hulp is belangrijk. Maar de mensen in Jemen hebben meer nodig. Ze hebben dringend nood aan een einde van het conflict", zegt Kitir nog. België pleitte al in de VN Veiligheidsraad voor humanitaire toegang en respect voor Internationaal Humanitair Recht. Morgen wil Minister Kitir tijdens de conferentie benadrukken dat Jemen geen vergeten crisis mag worden. Ze wil de mensen in Jemen centraal stellen en versterken.



"Dit is het moment om internationale solidariteit te tonen. Zeker in deze coronatijden die nog veel harder worden gevoeld in een land als Jemen, moeten we actie ondernemen. Ik wil daarbij resultaatgericht werken. Het geld moet bij de mensen terecht komen", besluit Kitir.