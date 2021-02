Infectioloog Erika Vlieghe: "We moeten stoppen met te veel te zeuren, ik ga dat zelfs eens op een trui laten zetten"

Infectioloog Erika Vlieghe heeft in "De zevende dag" een oproep gedaan om "minder te zeuren". Ze ontkent niet dat de hele coronacrisis en de daarbij horende coronamaatregelen voor iedereen zwaar doorwegen, maar het helpt niet om daar steeds over te zeuren. "Als we heel vaak tegen elkaar zeggen dat het verschrikkelijk is en dat we het niet meer volhouden, wel dan houd je het ook niet meer vol." Bekijk haar volledige reactie in de video hieronder.