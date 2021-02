Hongkong vervolgt 47 pro-democratische activisten 

De verdachten worden vervolgd omwille van de omstreden nationale veiligheidswet. Die is vorig jaar ingevoerd door China na massale protesten in Hongkong. De wetgeving geeft de autoriteiten meer mogelijkheden om activisten aan te pakken.



De wet kwam er na het vele protest tegen de inmenging van Peking in 2019. De leider van Hongkong Carrie Lam had bovendien gezegd dat de wet een beperkt effect zou hebben en slechts toegepast zou worden tegen een klein aantal hardnekkige activisten.

