Hoofdarts ziekenhuisgroep ZNA in Antwerpen: "Heel ongerust, in de aanloop naar de tweede golf ook zo'n knik in de cijfers"

Wetenschappers, artsen en zorgverleners luidden eind vorige week voor het Overlegcomité de alarmbel: versoepelen zou te grote risico's inhouden. Een van hen was Katrien Bervoets, hoofdarts van de ziekenhuisgroep ZNA in Antwerpen en voorzitter van de de Vlaamse hoofdartsen. In "De zevende dag" op Eén herhaalde ze haar grote bezorgdheid.

"In ons ziekenhuis is de capaciteit voor covidpatiënten nog niet bereikt, maar we krijgen meer en meer vragen van andere ziekenhuizen om patiënten over te nemen, omdat bij hen de capaciteit overschreden werd. Dat deed en doet alarmbellen afgaan", aldus Bervoets. "We zijn ongerust omdat we in de aanloop naar de tweede golf ook zo'n knik in de cijfers zagen, en net op dat moment waren er ook versoepelingen. Ik denk dat het wijs was om nu niet te versoepelen, om een time-out te nemen en te kijken hoe de situatie evolueert."