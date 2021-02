Meer dan 20 miljoen Britten kregen eerste dosis, fractie daarvan kreeg ook al tweede prik

Ruim 20 miljoen Britten hebben een eerste dosis van het coronavaccin gekregen. Zowat 30 procent van de bevolking. Dat heeft de Britse minister van Volksgezondheid Matt Hancock bekendgemaakt in een videoboodschap op Twitter. "Het is een geweldige prestatie", zegt hij. "Ik wil niet alleen de mensen bedanken die het vaccin geven, maar ook iedereen die de prik al heeft laten zetten. Het is duidelijk dat dit vaccin de uitweg is."

