Nepoproep over vaccineren in Grimbergen blijkt toch niet nep

Vorige week ging een oproep rond op sociale media om je via de website van de gemeente Grimbergen in te schrijven op de reservelijst van het vaccinatiecentrum. Die oproep deed wenkbrauwen fronsen en zorgde voor een vraag op de gemeenteraad. Burgemeester Chris Selleslach (Open VLD) liet het formulier nakijken.

"Bij mij weten is het vals, er is ook geen enkele oproep gelanceerd", liet Selleslach in eerste instantie weten aan Radio 2 Vlaams-Brabant. "Het is duidelijk dat dit een valse oproep is en dat het formulier niet klopt, bij deze een oproep aan alle Grimbergenaren om daar niet op in te gaan."

Maar later vanavond blijkt het dan toch om een echte oproep te gaan. "Het gaat dus wel degelijk over een echte oproep voor inschrijving op een reservelijst", bevestigt eerste schepen Philip Roosen (N-VA). "Het is de bedoeling dat de mensen op de reservelijsten snel kunnen opgeroepen worden als anderen niet komen opdagen. Dit om alle dosissen maximaal te kunnen opgebruiken."