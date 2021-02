Onlangs ontdekte Oud-Egyptische handleiding geeft details over mummificatie

Een Deense egyptologe heeft meer details achterhaald over het mummificatieproces dat de oude Egyptenaren gebruikten om hun doden voor te bereiden op het leven in het hiernamaals. Ze vond de details in een korte handleiding over mummificering in een medische papyrus. Het is nog maar de derde handleiding over mummificatie die we kennen en ze is duizend jaar ouder dan de andere twee. Ze bevat onder meer instructies voor de behandeling van het gelaat van de overledene die niet in de andere handleidingen staan.