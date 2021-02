BEKIJK - Moet koning Filip zijn tuin afgeven? "Lijkt privilege, maar is bijna reservaat waarin familie gevangen zit" 

De Brusselse bevolking snakt naar meer groen en het Park van Laken met zijn 186 hectare is niet toegankelijk. Een scheefgegroeide situatie volgens Jan-Pieter Cootjans, activist van de groep "Open La(e)ken". "Het gaat hier wel over 250 voetbalvelden in een stad van meer dan een miljoen mensen", zegt hij. Koningshuiskenner van onze redactie, Flip Feyten, nuanceert. "Het is een gemakkelijk argument dat ze het maar gewoon moeten afstaan. Door de koninklijke functie is dat een gezin dat nooit buiten kan zonder geregel en gedoe". Cootjans en Feyten gingen erover in gesprek.