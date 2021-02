Russische oppositieleider Navalny naar strafkolonie ten oosten van Moskou

In Rusland hebben aanhangers en familieleden van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny dagenlang in het duister getast over waar hij zich exact bevond. Ze kregen van Russische gevangenisdienst niet te horen waar ze Navalny naartoe hadden gebracht. De dienst heeft enkel bevestigd dat hij van een detentiecentrum in Moskou naar een strafkolonie werd overgebracht, zonder in detail te treden.