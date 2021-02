Van 't Vliegent Hert tot de West-Hinder: scheepswrakken op de bodem van de Noordzee geven hun geheimen prijs

Op die rapporten is het nog even wachten, maar vandaag maakt minister van de Noordzee Van Quickenborne alvast zijn plannen bekend om scheepswrakken in de Noordzee beter te beschermen. Zo werkt hij aan een wet die het mogelijk maakt om alles dat onder water ligt, een cultureel, historisch of archeologisch karakter heeft en ouder dan 100 jaar is automatisch als erfgoed te beschouwen. Ook waardevolle wrakken uit de Tweede Wereldoorlog kunnen dat statuut krijgen.