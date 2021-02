Vaccin van Johnson & Johnson goedgekeurd en klaar voor verspreiding in de VS

De goedkeuring is een opsteker van de VS, waar de vaccinatiecampagne na een aanvankelijk trage uitrol in een stroomversnelling is geraakt. Volgens het Center for Disease Control and Prevention (CDC), het Amerikaanse centrum voor ziektepreventie, hebben inmiddels 47,2 miljoen Amerikanen al minstens één dosis van een COVID-19-vaccin gekregen.

De Amerikaanse president Joe Biden toonde zich dan ook tevreden over de goedkeuring van een derde coronavaccin, maar hij riep tegelijkertijd op om waakzaam te blijven.

"Dit is geweldig nieuws voor alle Amerikanen en een bemoedigende stap in onze inspanningen om een einde te maken aan de crisis", verklaarde Biden in een communiqué. "Maar we mogen onze waakzaamheid niet laten verslappen of ervan uitgaan dat de overwinning nu verworven is", voegde hij er nog aan toe.