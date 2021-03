Van erehagen tot autostoeten: indrukwekkend afscheid van jongeman die omkwam in verkeersongeval

Niels overleed afgelopen dinsdag bij een auto-ongeval in Wellen. Zijn uitvaart was zaterdag. Door de coronamaatregelen kon er geen afscheid genomen worden in een volle kerk, er mochten maar 15 mensen binnen. Daarom is er aan de kerk op zaterdag, en op andere plaatsen in Limburg op zondag, ook op een alternatieve manier afscheid genomen.