Woedende Argentijnen de straat op om schandaal rond "vip-vaccinaties" voor prominenten

"Geef me mijn vaccin" en "Stop met het verspillen van ons geld" stond te lezen op de borden die de duizenden protesterende Argentijnen in de lucht staken op het Plaza de Mayo-plein in de hoofdstad. Ook in andere steden kwamen mensen op straat om te protesteren tegen het vaccinatieschandaal. Het schandaal rond de "vip-vaccins" brak vorige week los toen een journalist op de radio zei dat hij was ingeënt dankzij zijn vriendschap met de minister van Volksgezondheid Ginés Gonzalez Garcia.