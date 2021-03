Adopteer een boomspiegel in Kortrijk: "Zo maken we de stad groener en stijgt de biodiversiteit"

Wannes Ureel is één van de mensen die een boomspiegel geadopteerd heeft. "Je mag me gerust boomspiegeladoptant noemen, al bestaat er niet echt een mooie titel voor. Voor mij als tuincoach is zo’n boomspiegel een kleine oase in het straatbeeld, waar insecten, vogels en egels terecht kunnen. Maar het kan ook een leuk gespreksonderwerp zijn om er met je buren over te praten."