Geprezen om aanpak van pandemie, nu stevig onder vuur: onderzoek naar seksueel misbruik door gouverneur van New York

Maar nu lijkt de eens zo geprezen gouverneur van zijn voetstuk te vallen. Niet alleens wegens de beschuldigingen van seksueel misbruik. Binnen zijn partij loopt ook een onderzoek omdat hij het werkelijke aantal covidgerelateerde doden in de rusthuizen in de staat New York geheimgehouden zou hebben.

Uit een rapport dat in januari werd gepubliceerd, blijkt dat er meer dan 15.000 New Yorkers zijn gestorven in de rusthuizen. Het ministerie van Gezondheid van de staat New York had tot dan echter volgehouden dat er maar iets meer dan 8.500 doden waren gevallen.

Cuomo gaf achteraf toe dat de rapportering van het aantal doden in de rusthuizen "vertraging" had opgelopen, maar beweerde wel dat het totale aantal doden in de staat New York altijd accuraat weergegeven is. Een Amerikaanse krant kon echter beslag leggen op een privégesprek van een topmedewerker van Cuomo, waarin die toegaf dat het echte aantal doden in de rusthuizen geheimgehouden is omdat die data "tegen ons gebruikt kunnen worden".

Deze zaak, maar ook beschuldigingen over pestgedrag én de beschuldigingen van ongepast seksueel gedrag maken dat steeds meer Democraten Cuomo de rug toekeren of hem alvast niet meer in het openbaar steunen. "De gedetailleerde verslagen van Lindsey Boylan en Charlotte Bennet over seksuele intimidatie door gouverneur Cuomo zijn zeer ernstig en pijnlijk om te lezen", tweette Alexandria Ocasio-Cortez, Democratisch Afgevaardigde voor de staat New York. "Er moet een onafhankelijk onderzoek komen."