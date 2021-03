Antwerpenaar veroordeeld tot gevangenisstraf voor inbraken in 19 studentenkoten

Een Antwerpse man is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 45 maanden voor de inbraken in 19 studentenkoten. Bovenop de celstraf moet de man een schadevergoeding van ruim 20.000 euro betalen aan de slachtoffers. De man had een sleutelbos met lopers gestolen van een poetsvrouw, waardoor hij gemakkelijk in de koten geraakte. De man van 42 pleegde de inbraken tijdens de eerste lockdown, toen veel koten leegstonden. Bij een huiszoeking vond de politie onder andere laptops, camera's, juwelen en spelconsoles. De rest van de buit had de man verkocht. Hij kreeg eerder al 7 veroordelingen voor andere diefstallen.