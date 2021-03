Apothekers leerden spuitjes geven: “Het was eens leuk”

“Het was nieuw voor ons, maar wel eens leuk,” vond apotheker Bernard Brondel uit Eeklo. Hij legt uit dat hij in een ‘klas’ van 12 zat en dat ze daar volledig coronaproof eerst een opleiding kregen om te leren reanimeren. “Dat was niet nieuw, want dat zit wel in de opleiding en je kan dat ook elders leren.” Daarna leerden in totaal 150 apothekers in de provincie om de vaccins voor te bereiden en de spuitjes te zetten. “We zijn gewend van zalfjes en pillen te bereiden in de apotheek, maar vaccins, dat doen we gewoonlijk niet.” De apothekers hebben op het einde van de dag een test moeten afleggen om te tonen dat ze het konden. “Ik heb niemand gezien die het niet kon, dus we zullen wel een attest krijgen dat we geslaagd zijn”, lacht apotheker Brondel.