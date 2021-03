Nieuwe aanklacht tegen afgezette Myanmarese regeringsleider Aung San Suu Kyi, gisteren bloedigste dag sinds staatsgreep

Aung San Suu Kyi zit niet voor de eerste keer gevangen. De voorbije decennia onderging ze meermaals hetzelfde lot, in een cel of haar eigen huis. In 1991 won ze de Nobelprijs voor de Vrede voor het vreedzaam protest tegen de militaire junta die al sinds begin jaren 60 aan de macht is.

Na versoepelingen door het leger en vrijere verkiezingen was ze sinds 2015 de facto de regeringsleider van het land, al mocht ze officieel niet zo genoemd worden omdat haar kinderen de Britse nationaliteit hebben. Bij de Myanmarezen is ze nog altijd heel populair, zo bleek uit de jongste verkiezingen. Internationaal kreeg ze de voorbije jaren wel veel kritiek wegens de onderdrukking van de Rohingya in haar land, een moslimminderheid in het overwegend boeddhistische Myanmar.

Wie is Aun San Suu Kyi? Kom het hier te weten in 1 minuut: