Speurders op zoek naar zeldzaam "Ingram"-machinegeweer in zaak-Bende van Nijvel

De Bende van Nijvel zou meerdere gestolen Ingram-machinegeweren in z'n bezit gehad hebben. Onderdelen van zo'n wapen werden nog gevonden bij de grote wapenvondst in het kanaal Brussel-Charleroi ter hoogte van het hellend vlak van Ronquières in 1986. Maar dat zou niet het wapen geweest zijn dat mogelijk bij de overval in Aalst werd gebruikt.

Het wapen zou mogelijk eerder gestolen zijn tijdens de overval op de wapenhandelaar Dekaise in het Waals-Brabantse Waver in 1982. Dat is één van de eerste gekende feiten die zijn toegeschreven aan de Bende van Nijvel. Bij die overval zouden 2 Ingrams zijn gestolen. Maar daarnaast is er nog een andere piste: een overval en later de moord op Juan Mendez, een wapeningenieur van FN Herstal enkele jaren vóór de overval in Aalst. Mendez zou eerder een Ingram-machinegeweer gestolen hebben uit de fabriek FN Herstal, maar zou dan zelf overvallen zijn. Een jaar na de overval op de Delhaize in Aalst werd ie ook vermoord.