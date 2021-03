Bendejournaliste Hilde Geens: "Vondst Ingram of andere Bende van Nijvel-wapens kan voor doorbraak zorgen"

Het federaal parket heeft een Ingram-machinepistool in beslag genomen bij een bedrijf voor attributen voor televisie- en filmproducties. Het parket vermoedt een link met de Bende van Nijvel en wil alle Ingramgeweren in België onderzoeken.

Bendejournaliste Hilde Geens vindt dat een goed idee. "De Bende heeft twee Ingrams gestolen bij een overval op wapenhandel Dekaise in Waver in 1982. De Bende heeft er een van gebruikt bij de meest bloedige overvallen in 1985 in Eigenbrakel, Overijse en Aalst. Speurders hebben me verteld dat "de Reus" met de Ingram schoot. De meeste slachtoffers werden doodgeschoten met een riotgun. De Ingram werd gebruikt om te schieten op al overleden slachtoffers door eerdere schoten.

"Onderdelen van de andere gestolen Ingram zijn teruggevonden in de kanaalkom in Ronquières. Van dat Ingramtype zijn er maar vijf in België verkocht. Vier daarvan weten de speurders zitten. Het vijfde is in handen van de bende van Nijvel. Verschillende verdachten hadden een Ingram. Bouhouche, Beijer en Haemers hadden een Ingram net als wapenhandelaar Juan Mendez. De meeste daarvan zijn verkocht of verdwenen."