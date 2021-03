Brandstichting in Diegem: werd moskee geviseerd?

Zondagavond is er brand ontstaan in een rijwoning in de Kerktorenstraat in Diegem. De woning is gelegen naast een moskee. Toen de brandweer ter plaatse kwam, waren buurtbewoners al bezig om de brand te doven met brandblussers. Zij beweerden dat er een molotovcocktail door het raam zou zijn gegooid en zou er dus kwaad opzet mee gemoeid zijn. Als dat zo is, dan zou de woning of de moskee mogelijk geviseerd zijn. Het parket van Halle-Vilvoorde bevestigt alvast dat er sprake is van opzettelijke brandstichting. Maar het onderzoek loopt nog volop.