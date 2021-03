Burgemeester Frank Gys van Wommelgem draaide drie maanden mee in de zorg: "Op de werkvloer merk je pas wat er buiten wordt beslist"

Voor Frank Gys waren er twee redenen om aan de slag te gaan in het Middelheimziekenhuis. "Ik heb een opleiding als kinesitherapeut gehad. Tijdens mijn studies heb ik zo ook een tijdje in ziekenhuizen meegedraaid. Voor mij was er dus geen drempelvrees naar een ziekenhuisomgeving toe. Anderzijds zag ik het een beetje als een voorbeeldfunctie vanuit de politiek. Ik denk dat een groot deel van de tweede golf vermeden had kunnen worden, als de politiek andere beslissingen had genomen aan het begin van de zomer. Toen kon het niet op met de versoepelingen. Dat was vragen om miserie. Op de werkvloer van de ziekenhuizen merk je wat er buiten het ziekenhuis wordt beslist."