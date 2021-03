Buurtbewoners bouwen in Beringen verkeersdrempel met speelgoed

De gemeente Beringen is nog altijd geen beheerder van de wegen in de wijk. "De stad wil dat pas doen als alles in goede staat en volledig afgewerkt is", zegt schepen van verkeer Jean Vanhees (CD&V). In de wijk ligt een speelpleintje maar dat vinden de buurtbewoners dan weer niet veilig omdat er een wadi ligt waar regenwater wordt opgevangen en die is niet omheind. Bovendien is het graspleintje volledig omgewoeld; wellicht hebben everzwijnen dat gedaan. Het stadsbestuur kijkt nu na of de wadi niet veiliger kan gemaakt worden. Ook de schade aan het graspleintje zal de stad laten onderzoeken.